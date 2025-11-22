メ～テレ（名古屋テレビ） 170軒以上が焼けた大分市の大規模火災は、人口減少で空き家の増えていた地区で発生しました。災害から街をどう守るのか。東海地方の取り組みを取材しました。 11月18日に発生し、170軒以上が焼けた大分市の大規模火災。 この地区では人口がここ10年で約3割減り、空き家が急増していました。 人が住んでいない住宅は初期消火が難しく、火災の被害が拡大する一因となった可能性もあります。