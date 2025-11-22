高市早苗首相の「台湾有事介入」示唆発言以降、中国が日本産水産物の輸入を中断すると、台湾が福島産などの食品に対する輸入規制を全面解除した。台湾中央通信などによると、台湾衛生福利部食品薬物管理署は21日、福島など5県の食品輸入時に適用した産地証明書の添付、放射性物質検査などの規制を解除すると明らかにした。続いて、2011年以降の国境検疫で日本産食品27万件の放射性物質検査をした結果、不合格率は0％であり、追加の