◆このままでは1ドル＝1500ウォンも排除できずこうした資本の「脱韓国」の本質には政治・政策の不確実性があるとの指摘が出ている。延世大のキム・ジョンシク経済学部名誉教授は「経済の不確実性を低めるには政策の一貫性が核心」とし「政策が頻繁に変わったり不動産取引を突然中断するような措置は不確実性を高め、『今後どんなことがあるか分からない』という認識が強まれば国内資金は海外に流出する可能性も高まる」と話した。