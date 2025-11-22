阪神の優勝記念パレードで、1号車に乗り込んだ大山悠輔内野手（30）が「やっぱりパレードができてうれしい」と笑顔で手を振り続けた。「もう一度優勝したい」と昨年オフにFA宣言した上で、阪神残留を決断。「ファンの声援がすごくありがたい。みんなに助けてもらった1年。たくさんの人に応援してもらいました」と振り返った。今年、FA権を行使せずに残留した近本も「やっぱりすごいですね。大阪ガスのビルで同期が手を振って