俳優の藤岡真威人（２１）が２２日、都内で第１８回「日本シューズベストドレッサー賞」授賞式に登壇した。本賞は「今年もっとも革靴が似合う著名人」を選ぶもので、真威人は男性部門に選出。自らがデザインしたメタルパーツがポイントの黒ブーツを贈られて、ランウェイをウォーク。「オーダーで作ることが初めてだったんですが、作るからには唯一無二なものをと。想像を超えるインパクトとオリジナリティーでうれしかったです