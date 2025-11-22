興奮しすぎて誰が何を言っているのかわからないほどだった。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月20日の第1試合で、オーラス南4局にセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が3着目から、2人を一気に抜き去る大逆転の倍満ツモで逆転トップに。この瞬間、実況・古橋崇志（連盟）、解説・村上淳（最高位戦）が同時に聞き取れないほど叫び、ファンにその興奮を伝えることになった。【映像】浅井堂岐、大逆転の倍満ツモに放送席絶叫