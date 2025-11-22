米大リーグ挑戦を視野に入れて海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使している、楽天の則本昂大投手（３４）が２２日、楽天モバイルパークで行われたファン感謝祭に参加。登壇したサプライズステージではファンの前で初めて思いを語った。今季を振り返って、「何もうまくいかなかったという年でした」と振り返った則本。ファンへは「シーズン終わってからいろいろ騒がせています。でも応援してください」と笑顔でお願いした。