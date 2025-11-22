お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が、笑顔でランチを堪能する幸せあふれる家族の写真を披露し、反響を呼んでいる。【映像】庄司智春、娘たちの写真＆ハロウィンコスプレ家族ショット2009年7月にタレントの藤本美貴（40）と結婚し、13歳の長男、10歳の長女、5歳の次女と3人の子どもがいる庄司。Instagramでは、食事に出かけた際の藤本と娘たちの姿や、長男と一緒に美容室に行ったことなど家族との様子をたびたび発信