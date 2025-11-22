アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第8話が本日22日24時30分よりTOKYO MXなどで放送される。第8話より「トーナメント編」がスタートする。【動画】公開された『東島ライダー』トーナメント編の告知映像『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた主人公の東島丹三郎(とうじまたんざぶろう)が、その夢を諦めかけた時、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件