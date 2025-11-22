アメリカのトランプ大統領は、ウクライナとロシアの戦争終結に向けた新たな和平案について、ウクライナ側に27日までに合意するよう迫りました。【映像】ゼレンスキー氏の演説「歴史上、最も困難な局面にある」アメリカメディアによりますと和平案は28項目からなり、ウクライナに対しNATO非加盟の受け入れ、東部ドンバス地域の割譲、軍の規模削減などを求める内容となっています。トランプ大統領は、ゼレンスキー大統領に「和