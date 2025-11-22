〈「スナック菓子1袋」で1万円を請求…『葬儀の高額トラブル』はなぜ起こる？ 元バンドマンの“ヘビメタ葬儀社長”が明かす「驚愕の実態」〉から続くさいたま市の住宅街に、通常の葬儀場と比較して2倍超となる総工費1億3000万円をかけて誕生した「ヘビメタのライブができる葬儀場」こと多目的ホール「LIVE THEATER +810 PLUS HEART」がある。【衝撃画像】世にも珍しい「ヘビメタ葬儀場」とは？ “葬儀バージョン”と“ヘビメタバ