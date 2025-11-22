2025Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬È¯É½¤·¤¿Èì¿§¤Î¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¥¯¡¼¥Ú¥â¥Ç¥ë¤¬¹ñÆâ³°¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»³ºêÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈì¿§¤Î¥¯¡¼¥Ú¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Ë¤Ï¡¢Îò»ËÅª·Ð°Þ¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¡È³Ê¼°¡É¤Î±é½Ð¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£É®¼ÔÄó¶¡¥È¥è¥¿¤ÎË­ÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼