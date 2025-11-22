犬が『吠え続ける』のをやめさせるコツ3つ 1.反応しない 犬が吠えているとき、飼い主さんは慌ててしまったり強く叱ったりすることもあると思います。 しかし、それは犬が余計に吠え続けてしまう原因になる場合があるので、適切な接し方とは言えません。 犬が吠えるのには何かしらの理由がありますが、多くの場合は興奮状態にあったりテンションが上がっていたりします。 そのようなときに飼い主さんが大声を出してやめさせ