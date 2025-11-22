シンガポール航空は、札幌/千歳〜シンガポール線で季節定期便を運航する。運航期間は11月30日から2026年1月28日までで、12月31日までは1日1往復、1月1日以降はシンガポール発火・木曜を除いた週5往復を運航する。いずれも札幌/千歳発は翌日。機材はビジネスクラス40席、エコノミークラス263席の計303席を配置した、エアバスA350-900型機を使用する。所要時間は札幌/千歳発が8時間35分、シンガポール発が7時間35分。シンガポール航