あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「disrespect」の略語は？「disrespect」の略語はなんでしょうか？ヒントは、「〇〇〇る」という形で使われています。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ディスる」でした！「ディスる」とは、「否定する」「けなす」などの意味を持つ英単語「dieres