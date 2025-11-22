友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は友だちの彼氏の浮気について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・未来は同じ大学生の葵と親友です。ある日、未来に「彼氏が浮気しているかも」と相談した葵。心配は当たり、彼氏の瑞樹は別の女性と浮気をしていました。浮気現場を目撃してしまった未来は、こ