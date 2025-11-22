11月22日は「ペットたちに感謝する日（THANKS PETS DAY）」。犬の鳴き声・ワンワン（11）、猫の鳴き声・ニャーニャー（22）という語呂合わせから、喜びや楽しさ、生きがいを与えてくれるペットたちに感謝し、動物と人との正しい関係を考える日として制定されました。今回はAll About編集部が実施した「愛犬」に関するアンケートから、かわいくてつい許してしまう愛犬の「困った行動（いたずら）」をランキング形式にしつつ、All Ab