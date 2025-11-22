２２日午前７時５０分頃、宮城県栗原市一迫真坂のクリニック駐車場で、男性がクマに襲われたと１１９番があった。男性は顔と右腕を負傷し、同県大崎市内の病院に搬送された。男性はこのクリニックに勤める７０歳代の事務員で、会話はできるという。県警によると、現場でクマ２頭が目撃され、男性は１人でいたところを襲われた。クマはその後いなくなったといい、県警が警戒を続けている。