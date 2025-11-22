武装集団に襲撃された寄宿学校＝21日、ナイジェリア西部ナイジャ州（ナイジェリアキリスト教協会提供・AP＝共同）【ナイロビ、ワシントン共同】ナイジェリア西部ナイジャ州のカトリック系寄宿学校が21日、武装集団に襲撃され、地元のキリスト教団体によると、子ども215人と教師12人が拉致された。犯行声明は出ておらず、武装集団の正体は不明。AP通信などが伝えた。ナイジェリアでは17日、北西部ケビ州の高校が襲われ、女子生