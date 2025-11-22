きょう22日（土）からあす23日（日）にかけて、広く高気圧に覆われて晴れるでしょう。東北では所により雨が降る見込みですが、その他の地域で天気が崩れることはなさそうです。最高気温は、きょうは全国的に平年並み、あすはきょうよりも少し上がる予想で、過ごしやすい陽気となりそうです。ただ、やはり夜は冷え込みますので、一日の気温変化にはご注意ください。また、湿度が低くなるため、空気の乾燥にも注意が必要です。三連休