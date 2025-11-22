関東地方は、高気圧に覆われ、朝から青空が広がっています。午後も崩れはなく、行楽日和になりそうです。【午後の天気】南部、北部ともにおおむね晴れるでしょう。南部では、夕方以降雲が広がりますが、雨が降ることはなさそうです。日中の最高気温は、この時期としては高めで、17度前後の所が多く、日差しが暖かいでしょう。【週間予報】週間予報です。23日、24日の連休中も、おおむね晴れますが、23日夜は、沿岸部で雨の降る所が