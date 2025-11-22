【モデルプレス＝2025/11/22】Aぇ! groupの正門良規が11月22日、MBS・TBS系情報番組『サタプラ』（毎週土曜あさ7時30分〜）に生出演。11月20日に草間リチャード敬太がグループを脱退したことを受け、グループ活動について触れる場面があった。【写真】草間リチャード敬太、久々の短髪姿◆正門良規「みなさんに真摯に向き合っていきたい」正門は、番組冒頭に「グループのことでお騒がせしております」と切り出し、「この度Aぇ! grou