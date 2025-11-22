機械に弱い女性のなかには、流行のスマートフォンに乗り換えてみたものの、使い方に悩んでいるケースも多いようです。相手に合わせて分かりやすく解説してあげれば、大いに感謝されるはず。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女性に教えると好感度がアップする『スマホの使い方』９パターン」をご紹介します。【１】自分撮りが楽しめる「カメラ系アプリ」の使い方「スマホって自撮りできなくない？」（２０