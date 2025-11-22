あなたは読めますか？突然ですが、「吹聴」という漢字読めますか？やや古風な言い回しや、他人のうわさ話をするような文脈で使われますが、漢字の形からは正確な読み方を想像しにくいかもしれません。気になる正解は……「ふいちょう」でした！「吹聴」という漢字は、「人から聞いたことや自分の考えなどを、あちこち言いふらすこと」を意味します。特に、噂話や秘密にすべき事柄を言い広めるという、あまり好ましくないニュアンス