特別名勝 栗林公園で21日、恒例の秋のライトアップが始まりました。今年で25回目で、約550個の灯りがマツやカエデなどを美しく照らしています。 （訪れたカップル）「（湖に写る）反射がとてもきれいで、毎年すごいなと思って見ている」 ライトアップ期間は園内のカフェやお食事処も夜間営業します。掬月亭では県外からの観光客が抹茶や和菓子を楽しみながら園内の景色を楽しんでいました。 （神奈川からの大学生）「