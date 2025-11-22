「人間の怖さを教えることが大切です。問題ないクマまで殺さなくても済むように」──こう語るのは、国内におけるクマ研究の第一人者である、北海道大学大学院獣医学研究院の坪田敏男氏だ。【写真】捕獲したヒグマとツーショットで写る坪田敏男教授ほか前編の記事では、最近急増しているクマの食生活についての分析や、冬眠の役割について解説した坪田氏が、人間とクマの"共生社会"について語る。【前後編の後編。前編から読む】