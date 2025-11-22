クマによる人身被害が過去最悪のペースで続いている。全国で確認されているだけでも死亡者は13人（11月7日時点）で、東北地方を中心に目撃情報が絶えない。【写真】捕獲したヒグマとツーショットで写る坪田敏男教授ほか防衛省は5日、被害が特に多発する秋田県の要望を受けて陸上自衛隊を派遣する"異例"の対応に踏み切った。県との協定に基づいて、今月末までクマの運搬や地域パトロールなど、後方支援に回る。さらに同日、日