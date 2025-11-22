福井県教育委員会は２１日、保護者が積み立てた部活動費約５５０万円を着服したとして、県立鯖江高の男性教諭（４５）を懲戒免職処分とした。県教委の発表によると、男性教諭は同高野球部の顧問兼監督を務めていた２０２１年７月から今年３月までの間、２４回にわたってバットやボールの納品書を偽造。保護者で作る「父母の会」に偽造した納品書を提出し、同会が毎月積み立て、部活動費として渡していた現金を着服した。また