お笑い芸人のやす子さんが自身のインスタグラムで、大胆な筆致の画を投稿して共感を集めています。 【写真を見る】【 やす子 】 “大きな猫が空から” 「思うがままに描いたよ！」笑顔で絵画を投稿大迫力にフォロワー感嘆やす子さんは、笑顔で両腕をいっぱいに広げてキャンバスを掲げた写真を投稿。そのキャンバスには、左隅から中央にかけてぬうっと猫の大きな顔が突きだしてきていて、雲がたなびく青空を背に、こちらに迫