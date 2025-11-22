名門・横浜高校の捕手として、松坂大輔とバッテリーを組むなど、高校野球界のエリートとして甲子園を目指した日々。俳優・上地雄輔の輝かしい球歴は多くの人が知るところだが、11月28日公開の映画『栄光のバックホーム』（11月28日公開）で、阪神タイガースで未来を嘱望されていたものの、大病によって大きなハンデを負ったプロ野球選手・横田慎太郎さんを支えたトレーナー・土屋明洋という自身の経歴にも馴染みの深い役を演じた。