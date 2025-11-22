子どもが不登校になったらどう対応するべきか……と悩んだことがあるママたちは、決して少なくないでしょう。実際に不登校のわが子を目の前にして「親として何ができるのか」と何度も自問自答した人もいるかもしれませんね。今回の投稿者さんも、不登校の子どもに対しての対応で悩んでいるようです。『子どもが不登校の場合、気持ちに寄り添って｢行かなくてもいいよ｣と声をかけるのが正解なんでしょうか？』不登校の子どもへの対応