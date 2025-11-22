画家・山口晃の日常を妻が綴り、それに夫が絵で応える『ヒゲのガハクごはん帖』（梅村由美 文、山口 晃 画）。このほど重版となった夫婦合作の「食の絵日記」エッセイの魅力を、橋本麻里さんが語る。 文と画のノリツッコミ！ 食べ物に喩(たと)えるなら、町内の餅屋さんが長年ご夫婦でつくっている、〈おはぎ〉のような本、だろうか。親しみ深い、安心できる味でありながら、素人ではこうはならない、というエッジが絶妙に立って