＜いわさき白露シニア初日◇21日◇いぶすきゴルフクラブ（鹿児島県）◇7074ヤード・パー72＞「とりあえず18ホール完走できて良かった」。片山晋呉は初日のホールアウト後に安堵と満足感が入り交じった表情でそう話す。【写真】小学校3年生以来!?片山晋呉がバットみたいな握り方にチェンジ腰に激痛が走ったのは、6月の「スターツシニア」開幕前。椎間板に細菌が感染する化膿性椎間板炎と診断され、緊急入院を余儀なくされた。ほ