日本テレビ『news zero』で21日に放送された『巨人軍監督日記 第2章』。シーズンが終わり最終回を迎えました。阿部慎之助監督はMLB挑戦が決まっている岡本和真選手について素直な思いを語りました。インタビュアーの高橋由伸さんから岡本選手の話題を振られると、阿部監督は「監督としてはめちゃくちゃ痛いですね」と口にするも「けど野球人としてはやっぱり自分の夢だったんでしょうから、それを追い求めてやるっていうのはね、多