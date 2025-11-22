モーニング娘。の初代メンバーとして活躍した福田明日香（40）が、双極性障害を患っていることを明かした。【映像】入院やキャバクラ勤務について語る福田明日香福田は20日に配信したInstagramライブの冒頭で、入院中であることを告白。「もう復活できないかもしれないですね私はね。今年活動を再開しようとしていたんですけど、夏ぐらいに体調を崩して。何で入院しているかっていうと、双極性障害で入院しているんですよ」と