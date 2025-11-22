「『可愛いから撮ってもいいですかー？』ってカメラ構えたら、このポーズ」というコメントとともに投稿された、子犬の姿がSNSで話題となっている。【映像】“全力あざとポーズ”する瞬間（全体）アイドルスマイルでかわいいポーズを披露してくれたビションフリーゼのもちたろうくん（1歳）。このときは、飼い主さん（@mochitaro1009）がテレビを観ながらくつろいでいたら、いつもより少しご機嫌な様子で