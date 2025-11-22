米スポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）は２１日（日本時間２２日）、メッツからＦＡとなっているピート・アロンソ内野手（３０）にフィットする移籍先を検証した。今年２月にアロンソはメッツと２年５４００万ドルで再契約し、全１６２試合に出場し打率２割７分２厘、３８本塁打、１２６打点をマーク。だが２年目の契約を破棄しＦＡになった。敏腕代理人ボラス氏は長期大型契約に自信をみせている。本命の１番手にメッツを挙げ