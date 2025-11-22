先日、このエッセイで書きましたが、読んでいない読者のために今一度、触れますと、妻の口ぐせは、「あした、何にする？」です。つまり明日の夕食の献立てのことです。最初の一口がまだ咽に飲み込まれていない内に、「あした、何にする？」と問われると、ウッ！と咽につまりそうになります。どうも妻は終日、夕食の献立てのことで頭がいっぱいで悩まされているらしいのです。ただ日曜日の夕食はステーキと、もう何年も