◆スピードスケート▽Ｗ杯第２戦第１日（２１日、カナダ・カルガリー）女子１０００メートル（ｍ）が行われ、２０２２年北京五輪金メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１分１３秒６０で７位だった。最初の２００メートルを全体１０番手の１７秒８８で通過。やや出遅れたスタートを挽回できなかった。吉田雪乃（寿広）は自己ベストの１分１３秒６６で８位。山田梨央（直富商事）は１分１３秒７８で１０位だった。高