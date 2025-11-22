横浜ＦＭは２１日、ホーム最終戦のＣ大阪戦（３０日・日産スタジアム）向けた試合告知の一環として、「目指せ来場者５万人＃ＡＬＬＦＯＲＴＲＩＣＯＬＯＲＥプロジェクト」を実施することを発表した。２４日のＪＲ桜木町駅駅前広場（西口）からスタートし、２９日まで横浜市内の各駅にて試合告知チラシを配布。クラブスタッフ、サポートスタッフ、トリコロールマーメイズに加え、“スペシャルゲスト”も参加予定となってい