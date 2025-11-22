安定感に定評がある林芳正総務相が、ここへきて危うくなっている。【もっと読む】高市政権大ピンチ！ 林芳正総務相の「政治とカネ」疑惑が拡大…ナゾの「ポスター維持管理費」が新たな火種に原因は「政治とカネ」の問題だ。週刊文春（11月13日号）が昨秋の衆院選を巡る、林陣営の選挙費用の不正疑惑を報道。陣営の選挙運動費用収支報告書には、計269人に約316万円の「労務費」の支払いが記載されている。主な支出先は林大臣の