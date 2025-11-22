阪神タイガースの優勝記念パレードが22日午前にスタートする。藤川監督ら首脳陣、佐藤輝、森下ら参加35選手もスタート地点の御堂筋北浜3交差点に集合。スタート前に笑顔でフォトセッションに臨んだ。午前10時50分からは大阪府・吉村知事、大阪市・横山市長も参加して、オープニングセレモニーが行われ、首脳陣、選手は3台のパレード車両に分かれて、午前11時10分ごろにパレードがスタートする。御堂筋には好天の下、選手たち