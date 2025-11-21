遺族からの依頼を受け亡くなった人の絵を「絆画（きずなえ）」とよんで描き続けている名古屋市の似顔絵作家・大村順さん。「あの人にもう一度会いたい」遺族の願いをかなえる創作活動に密着しました。帰らぬ人の姿を想像して描かれた絵今年の春、大阪の寺で開かれた展覧会。色鮮やかな絵の中には笑顔が溢れています。一方で見る人の目には涙が溢れています。「この世を旅立った人たちがもし今も生きていたら…」これらの絵は