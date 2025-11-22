和食レストランの藍屋では、夢庵の公式Xで2025年12月7日まで使えるクーポンを配信中です。最大274円もお得藍屋で使える6つのクーポンが登場しています。対象メニューは以下のとおり。・自家製プリンアラモード《友禅》...715円→659円・おつまみ大粒カキフライ（3個）...879円→699円・季節天ぷら盛り合わせ《ハーフ》...824円→769円・牡蠣ときのこのバター焼き...824円→769円・サントリー ザ・プレミアムモルツ〈中ジョッキ〉..