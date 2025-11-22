国際統括団体「ワールド・ボクシング（ＷＢ）」は２１日、２３日にローマで実施する会長選について、プロの元世界ミドル級王者、ゲンナジー・ゴロフキン氏（カザフスタン）が唯一の有効な候補者になったと発表した。同日の総会で正式に就任が決まる見込み。ゴロフキン氏は現役時代、村田諒太氏との王座統一戦に勝ち、現在は母国のオリンピック委員会会長を務めている。また、日本ボクシング連盟の仲間達也会長は同日の理事選に