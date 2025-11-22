女子1000メートル滑走する高木美帆＝カルガリー（共同）【カルガリー共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第2戦は21日、カナダのカルガリーで開幕し、女子1000メートルは高木美帆（TOKIOインカラミ）が1分13秒60で7位だった。吉田雪乃（寿広）は8位、山田梨央（直富商事）は10位。フェムケ・コク（オランダ）が1分12秒36で優勝した。男子1000メートルで小島良太（エムウェーブ）は1分7秒37の9位、野々村太陽（博慈