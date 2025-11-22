モデルの蛯原友里（46）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。美脚がまぶしい冬コーデ姿を披露した。【写真】「美カッコ良すぎる」美脚まぶしいショートコート×ミニスカコーデを披露した蛯原友里蛯原は「今日のコーディネート 主役はロエベのショートコート＆ニット コートはレザーで覆ったペブルボタンがポイント 軽やかな着心地もお気に入り。バッグはハンモック フリップ」と紹介し、エレベーターのようなセットでポ