付き合っているときは魅力的に見えたのに、結婚すると「こんな人だったのか……」と幻滅することってありますよね。気の弱い女性だと違和感を抱いても反論することができず、耐え続ける日々を送る人も少なくありません。しかし、母親として子どものことを考えたとき、離婚に踏み切ることができるようで……？今回は、俺様タイプの夫に従い続けた女性が子どもを守るために離婚を切り出した話をご紹介いたします。子どもを守るため