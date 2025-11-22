11月27日（木）から開催される、東京都庁を中心とした西新宿エリアの冬を彩るイルミネーションイベント「Shinjuku Neon Walk」。同イベントに、テレビ朝日で放送中の『ももクロちゃんと！』とコラボしたネオンイルミネーションアート「TOKYO KAWAII DOME by ももクロちゃんと！」が登場することが決定した。このアートイルミネーションは、「Shinjuku Neon Walk」と『ももクロちゃんと！』のコラボ企画として、ももいろクローバーZ