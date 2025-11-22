俳優の鈴木亮平が主演を務める2026年1月期のTBS系日曜劇場『リブート』(毎週日曜21:00〜)。このたび、鈴木演じる2人の主人公・早瀬陸と儀堂歩の人生に深く関わり、物語の“闇”を司る重要人物として、北村有起哉、酒向芳、塚地武雅、津田篤宏の出演が決定した。 左から塚地武雅、北村有起哉、酒向芳、津田篤宏鈴木亮平が善悪を行き来する一人二役を演じる本作は、嘘と真実が入り乱れるエクストリームファミリーサスペンス。妻殺し